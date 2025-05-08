نتانياهو: نحن نشكك بمصير ثلاثة أسرى محتجزين في غزة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنه "يشك بمصير ثلاثة من أسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023".

وقال نتانياهو"نعلم بشكل مؤكد أن 21 أسير على قيد الحياة، ولا جدال في ذلك، وهناك ثلاثة آخرين لا نعرف للأسف ما إذا كانوا على قيد الحياة".

وأضاف "لذا المؤكد هو أن 21 (أحياء) ولكننا لن نتخلى عن أي أحد، لا الثلاثة المتبقين ولا كل الآخرين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن "ثلاثة من الأسرى في قطاع غزة لقتوا حتفهم"، لافتا إلى أن "21 فقط ما زالوا على قيد الحيا"ة.

وفي وقت سابق الأربعاء، نفى منسق شؤون الرهائن والمفقودين في إسرائيل غال هيرش كلام ترامب، قائلا إن "عدد الأسرى الأحياء المحتجزين هو 24 ولم يتغيّر".