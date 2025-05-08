ابو الحسن: الإصلاح وحصرية السلاح بيد الدولة مطلبان أساسيان للحصول على الدعم الدولي اللازم

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن الى ان بقاء السلاح خارج كنف الدولة سيُبقي الذريعة قائمة أمام إسرائيل لشن هجوم كبير على لبنان. ولفت الى اننا نريد ضمانات من إسرائيل بعدم شن أي هجوم جديد على لبنان، وذلك قبل البحث في أي مطالب تُطرح من جانبها. واوضح في حديث الى قناة "LBC"، بانه تم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في اسرائيل، لذلك لا يجب أن نرتاح أو ننام على حرير، فإسرائيل تتحضّر بدعم غير محدود، ما يستدعي من جهتنا أعلى درجات اليقظة.

واعتبر ابو الحسن بان إعادة الهيكلة وتطبيق الحكومة الإلكترونية سيساهمان بشكل كبير في مساعدة الدولة على التطور، حيث ستزيد من كفاءة الإدارة وتسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر شفافية. وذكر بانه سنشهد افتتاح مطار القليعات، فوزير الأشغال يقوم بجهد جبار، حيث يبذل جهودًا ملموسة في تحسين البنية التحتية وتحسين المطار والمرفأ والطرقات.

وشدد على ان الإصلاح وحصرية السلاح بيد الدولة مطلبان أساسيان للحصول على الدعم الدولي اللازم، وتمكين لبنان من استعادة موقعه ودوره على الساحة الدولية. واوضح بان اتفاق الطائف نصّ على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ونحن متفقون على تطبيق القرار 1701، وبالتالي لا مبرر بعد اليوم لبقاء سلاح حزب الله.