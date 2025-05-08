لقاء بين المرشحين المتنافسين على المجلس البلدي في بلدة المرج البقاعية تحت عنوان "اختلاف لا خلاف"

أقام تجمع "لِ بلدتي" في بلدة المرج البقاعية لقاء جمع المرشحين على موقع رئيس ونائب رئيس البلدية اضافة لعدد من المرشحين على اللائحتين المتنافستين تحت عنوان "اختلاف لا خلاف"، بين لائحة "عهدنا مرجنا" برئاسة عمر حرب وخالد الشموري، ولائحة "كلنا للمرج" برئاسة دوري صالح وعماد الشموري، وتم التعاهد بين المرشحين على خدمة المرج.

وقد شدد المشاركون على اهمية المنافسة والتعالي عن المشاحنات والمناكفات، ومد يد العون والتشارك مع الجميع خاصة المجتمع المحلي في حال وصول اي من اللائحتين الى البلدية.