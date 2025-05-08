شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة غير مسبوقة فى مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بموازنة 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

سجل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 أعلى معدل زيادة في مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية على مدار الأعوام الأربعة الماضية، حيث بلغت المخصصات 45 مليارًا و763 مليون جنيه، مقارنة بـ 23 مليارًا و72 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، و22 مليارًا و312 مليون جنيه في 2023/2024، و8.5 مليار جنيه في 2022/2023 محققة فارقاً كبيراً في المخصصات خلال تلك السنوات.

وتأتي هذه المخصصات ضمن بند المزايا النقدية للعاملين بالدولة، الذي يشهد زيادة ملحوظة في العام المالي الجديد 2025/2026.

وتشمل هذه المزايا إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية والإضافية والخاصة، الحد الأدنى للأجور، تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهري، المنحة الشهرية، علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، علاوة الحزمة الاجتماعية، علاوة الحد الأدنى للأجور لحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

وقد خُصص لهذه البنود إجمالًا نحو 82 ملياراً و27 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 55 ملياراً و836 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025.