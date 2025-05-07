بيان مصري قطري مشترك بشأن مواصلة جهود التوصل إلى اتفاق في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدرت جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، اليوم الأربعاء، 07 مايو 2025، بيانا مشتركا، يؤكدان فيه التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان:

بيان مشترك

القاهرة / الدوحة - ٧ مايو ٢٠٢٥

تؤكد جمهورية مصر العربية ودولة قطر أن جهودهما في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.

وتشدد الدولتان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

اقرأ أيضا/ مجزرة جديدة - عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غـزة

وتؤكد قطر ومصر أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدّدان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركّز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولاً إلى حل دائم.

كما تؤكد الدولتان أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين.

المصدر : وكالات