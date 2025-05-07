قاضٍ فيدرالي يُلزم إدارة ترامب بالإفراج عن أموال دعم المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر قاض أميركي اتحادي أمس الثلاثاء وزارة التعليم بإلغاء تجميد لآخر حزمة من أموال إغاثة تمنح للمدارس لمساعدة الطلاب على التعافي أكاديميا من آثار جائحة كوفيد- 19.

وقدمت الحكومة الاتحادية مساعدات مالية بقيمة 189 مليار دولار للمدارس أثناء الأزمة، ومنحتها حرية تصرف واسعة في كيفية إنفاقها.

وأنفقت الإدارات التعليمية جميع هذه الأموال تقريبا على أمور مثل الدروس الخاصة بعد الفصول الدراسية والمدارس الصيفية والأخصائيين الاجتماعيين ومستشاري الكليات وكتب المكتبات وتجديدات لجعل المباني المدرسية أكثر أمانا.

وأرسلت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في 28 مارس الماضي خطابا لمسؤولي المدارس قائلة إنها قدمت الموعد النهائي إلى ذلك التاريخ.

وأوضحت أن الوزارة ستدرس الإفراج عن قدر من التمويلات، لكن لكل مشروع على حدة فحسب.