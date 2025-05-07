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روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو مع وصول قادة أجانب

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أ ف ب- موسكو 0 تبليغ

  • روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو مع وصول قادة أجانب 1/2
  • روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو مع وصول قادة أجانب 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأربعاء إسقاط مسيّرات أطلقتها أوكرانيا نحو العاصمة بعيد وصول قادة أجانب من بينهم الرئيس الصيني شي جنيبينغ والبرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا لحضور إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية.
وأكد سوبيانين تحييد تسع طائرات بدون طيار في الساعات الأخيرة "عند اقترابها من موسكو".

وقال عبر تطبيق تلغرام إنّ "متخصّصين في خدمات الطوارئ يعملون في موقع سقوط الحطام".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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