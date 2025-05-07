شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو مع وصول قادة أجانب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأربعاء إسقاط مسيّرات أطلقتها أوكرانيا نحو العاصمة بعيد وصول قادة أجانب من بينهم الرئيس الصيني شي جنيبينغ والبرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا لحضور إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية.وأكد سوبيانين تحييد تسع طائرات بدون طيار في الساعات الأخيرة "عند اقترابها من موسكو".وقال عبر تطبيق تلغرام إنّ "متخصّصين في خدمات الطوارئ يعملون في موقع سقوط الحطام".