ترامب يدعو الهند وباكستان إلى وقف الاشتباكات العسكرية

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الهند وباكستان إلى وقف الأعمال العدائية "الآن"، في وقت تخوض القوتان النوويتان أخطر مواجهة عسكرية بينهما منذ عقدين من الزمن.وقال ترامب في المكتب البيضوي ردا على سؤال عن الاشتباكات بين البلدين: "أعرف كلاهما جيدا، وأريد أن أراهما يتفقان. أريدهما أن يتوقفا. وآمل أنهما قادران على التوقف الآن".