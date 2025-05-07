شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو الهند وباكستان إلى وقف الاشتباكات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الهند وباكستان إلى وقف الأعمال العدائية "الآن"، في وقت تخوض القوتان النوويتان أخطر مواجهة عسكرية بينهما منذ عقدين من الزمن.
وقال ترامب في المكتب البيضوي ردا على سؤال عن الاشتباكات بين البلدين: "أعرف كلاهما جيدا، وأريد أن أراهما يتفقان. أريدهما أن يتوقفا. وآمل أنهما قادران على التوقف الآن". التفاصيل:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقال ترامب في المكتب البيضوي ردا على سؤال عن الاشتباكات بين البلدين: "أعرف كلاهما جيدا، وأريد أن أراهما يتفقان. أريدهما أن يتوقفا. وآمل أنهما قادران على التوقف الآن". التفاصيل:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
دأبت المملكة خلال سنوات ماضية على إحلال السلام بين الطرفين، وطرح الرؤى الدبلوماسية التي تؤسس لصنع السلام لا المواجهة العسكرية لحل الأزمة#اليوم #السعودية #الهند #باكستان #IndiaPakistanWar #India #Pakistan— صحيفة اليوم (@alyaum) May 7, 2025
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