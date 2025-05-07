تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان حوالى الساعة 19,00 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى أن أول تصويت للكرادلة الـ133 في المجمع الانتخابي لم يُفض لانتخاب بابا جديد.
وشاهد آلاف المؤمنين والزوار في ساحة القديس بطرس الدخان المتصاعد بعدما انتظروا أكثر من ثلاث ساعات لمعرفة نتيجة اليوم الأول من اجتماعات الكرادلة التي تقام بسرية خلف أبواب مغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد في اليوم الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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