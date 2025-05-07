الخارجية السعودية: نرفض رفضا قاطعا خطط إسرائيل لتوسيع هجومها والسيطرة الكاملة على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء عن "رفض المملكة القاطع" لخطط إسرائيل لتوسيع هجومها والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، داعية الى "وقف الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني". وأكدت الخارجية في بيان "رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الاراضي الفلسطينية".

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