اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة غدا الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن الاسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واوضح ترامب في البيت الأبيض، بان "هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة واتفاق للاسرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.