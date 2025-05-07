ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة واتفاق للاسرى في غزة

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة غدا الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن الاسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واوضح ترامب في البيت الأبيض، بان "هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".