ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.5%، في ثالث قرار له في عام 2025 وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، قائلا في تقرير له بان الضبابية الاقتصادية زادت.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الاقتراض لليلة واحدة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه في اذار 2025.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة للمرة الثالثة في 2025: الضبابية الاقتصادية زادت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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