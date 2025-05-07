الشرع: سوريا أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "بلاده أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع مع استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا".
ولفت الرئيس السوري، الى أننا "مارسنا أفعالنا القتالية بكل شرف وأمانة حتى تحررت سوريا، ولا علاقة لنا بأي عمل إجرامي وقع خارج #سوريا"، مضيفاً "نتضامن مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي".
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