وزير الداخلية الألماني: الحكومة الجديدة تأمر بإبعاد مهاجرين غير نظاميين عند الحدود

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن "الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس أمرت شرطة الحدود بابعاد مهاجرين غير نظاميين بما في ذلك طالبي اللجوء".
وقال دوبريندت إنه "أصدر أمرا لضمان قدرة الشرطة على القيام بعمليات الإبعاد" مضيفا أنه سيتم إجراء استثناءات للفئات الضعيفة بما في ذلك الحوامل والأطفال".
وغداة أداء ميرتس اليمين الدستورية، قالت حكومته الجديدة إنها "ستعزز شرطة الحدود كجزء من الحملة للتصدي للهجرة غير الشرعية".
وكانت صحيفة "بيلد" ذكرت أن الوزير أعطى أوامر لإرسال ما يصل إلى ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفدرالية إلى الحدود، ما سيرفع عدد عناصر إنفاذ القانون المكلفين منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى 14 ألفا.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية أن دوبريندت يخطط لزيادة عدد وحدات شرطة مكافحة الشغب الفدرالية الى 12 وحدة.
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