الطائرة الإماراتية الثالثة في بيروت بعد قرار رفع الحظر إلى لبنان

حطت مساء اليوم في مطار بيروت الدولي طائرة اماراتية تتقل عددا من المواطنين الاماراتين الذين يزورون لبنان، بعد قرار رفع الحظر عن سفر المواطنين الاماراتين الى لبنان.
تجدر الإشارة الى ان الطائرة التي وصلت مساء اليوم هي ثالث الطائرات لهذا اليوم.
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