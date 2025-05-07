محدث: اغتيال قيادي في "القسام" جرّاء استهدف مركبة بصيدا جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخص في غارة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، 07 مايو 2025، على سيارة بمدينة صيدا جنوبي البلاد

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "باستهداف مسيّرة إسرائيلية معادية فجرا، سيارة (رابيد) في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الامام علي في مدينة صيدا، ما أدى الى سقوط شهيد".

ونعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ، استشهاد قائدها الميداني خالد أحمد الأحمد، جراء الاستهداف في صيدا.

وفيما يلي نص بيان القسام:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

"معركة طوفان الأقصى"

بكل آيات الإيمان بنصر الله، وبعزة المؤمنين الواثقين، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين:

القائد القسامي الميداني/

خالد أحمد الأحمد "أبو إبراهيم"

(من بلدة نحف الفلسطينية المحتلة - قضاء عكا)



الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، فجر اليوم الأربعاء 09 ذو القعدة 1446هـ الموافق 07 مايو 2025م؛ إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الصهيونية على مدينة صيدا جنوب لبنان.



إن كتائب القسام وهي تزفُ شهيدها البطل المهندس أبو إبراهيم؛ لتستذكر بصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني، ليختم جهاده ملتحقًا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأبرار في معركة طوفان الأقصى المقدسة؛ دفاعاً عن شعبهم وأهلهم الصابرين المرابطين في غزة وسائر فلسطين المحتلة.

وتؤكد الكتائب وهي تقدّم الشهداء تلو الشهداء على امتداد الوطن المُحتل وفي خارجه، ثباتها على عهدها مع الله ثم مع شعبها وأمتها؛ بمواصلة طريق المقاومة والجهاد والإعداد في أطهر دربٍ خطه المُجاهدون بدمائهم الطاهرة، حتى تحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة بإذن الله تعالى.

المصدر : وكالة وفا