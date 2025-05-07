تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في روسيا

تواصلت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة طويلة المدى على العاصمة الروسية موسكو لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى اضطرابات في حركة الطيران بالمطارات الرئيسية في المدينة، تزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال زعماء أجانب، بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، لحضور العرض العسكري السنوي في الساحة الحمراء بمناسبة ذكرى النصر.

وقالت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» إنها ألغت أكثر من 100 رحلة جوية من وإلى موسكو، فيما أظهرت بيانات الرحلات تأخر أكثر من 140 رحلة أخرى، في ظل ما وصفته السلطات بـ«التهديد المستمر» من الطائرات الأوكرانية بدون طيار. وأفاد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت تسع طائرات مسيّرة اقتربت من العاصمة.

تأهب أمني

وتزامنت هذه التطورات مع حالة تأهب أمني مشدد استعدادًا للعرض العسكري المقرر يوم الجمعة، والذي يُتوقع أن يشهد حضور شخصيات دولية بارزة، أبرزهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى جانب شي جين بينغ في ثالث زيارة له إلى روسيا منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير 2022.

والهجمات، التي اعتبر مراقبون أنها تهدف لتعطيل التحضيرات لاحتفالات الذكرى الثمانين للنصر، قد تزيد الضغوط السياسية على الكرملين، لا سيما في ظل الرسائل التي يوجهها الرئيس فلاديمير بوتن إلى الداخل بشأن مسار الحرب، والتي دخلت عامها الرابع.

وقف أحادي

ومن جهته، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لا تتحمل أي مسؤولية عمّا يقع داخل الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن موسكو قد تلجأ لـ«استفزازات» وتحاول تحميل كييف المسؤولية. كما طالب وزارة الخارجية الأوكرانية بتحذير الوفود الأجنبية من زيارة موسكو خلال هذه الفترة.

وتعتزم روسيا إعلان وقف إطلاق نار أحادي الجانب لمدة 72 ساعة بالتزامن مع احتفالات يوم النصر، بينما أشارت تقارير إلى أن دول البلطيق تعتزم إغلاق أجوائها أمام الرحلات المتجهة إلى موسكو لأسباب أمنية تتعلق بتحركات رؤساء صربيا وسلوفاكيا.

رد الهجمات

في المقابل، واصلت روسيا شن ضربات على الأراضي الأوكرانية، في هجوم صاروخي وجوي على العاصمة كييف وفقًا للسلطات المحلية. كما سقطت قنابل روسية على قرى في منطقة دونيتسك شرق البلاد.

وتقول أوكرانيا إن روسيا أطلقت خلال الليل 4 صواريخ باليستية و142 طائرة مسيرة في أنحاء متفرقة من البلاد، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عددًا منها، بما في ذلك صاروخ واحد و11 مسيّرة في سماء كييف.

• تعطيل الرحلات في موسكو: بسبب هجمات مسيّرات أوكرانية متكررة تزامنًا مع احتفالات يوم النصر.

• سقوط مسيّرات: الدفاعات الروسية أسقطت تسع طائرات قرب العاصمة.

• حضور أجنبي رفيع: شي جين بينغ ولولا دا سيلفا بين الزعماء المشاركين في العرض العسكري.

• دعوات أوكرانية لتجنب موسكو: زيلينسكي يحذر الوفود من “استفزازات روسية”.

• ضربات روسية على أوكرانيا: قتلى وجرحى في كييف ودونيتسك إثر هجمات صاروخية ومسيّرة.

• علاقات متنامية مع الصين: زيارة شي تأتي وسط عزلة غربية متزايدة لموسكو.

• إغلاق أجواء البلطيق: لمنع عبور رحلات تقل مسؤولين إلى موسكو لأسباب أمنية.