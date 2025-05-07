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العدوان على غزة.. 35 مقررًا أمميًّا يطالبون بتدخل فوري لوقف الإبادة

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واس - جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أن تصاعد الفظائع في غزة يمثل مفترق طرق أخلاقيًّا ملحًّا، ويجب على الدول التحرك لإنهاء الإبادة الجماعية.
وأشار الخبراء إلى أن استخدام التجويع سلاح حرب ومنع المساعدات الإنسانية وتدمير الموارد الطبيعية يشكل مسؤولية جنائية.
تصاعد عمود دخان جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة - أ ف ب

العدوان على غزة

وطالبوا بضرورة محاسبة الجناة ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتفكيك نظام الفصل العنصري، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
عدوان متواصل في غزة - أ ف ب

وطالب 35 مقررًا أمميًّا لحقوق الإنسان بتدخل فوري دولي في غزة، ووقف القتل المتواصل للمدنيين وانتهاك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية وصنع المجاعة والجفاف والأمراض دون عقاب.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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