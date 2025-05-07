شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. 35 مقررًا أمميًّا يطالبون بتدخل فوري لوقف الإبادة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - حذر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أن تصاعد الفظائع في غزة يمثل مفترق طرق أخلاقيًّا ملحًّا، ويجب على الدول التحرك لإنهاء الإبادة الجماعية.وأشار الخبراء إلى أن استخدام التجويع سلاح حرب ومنع المساعدات الإنسانية وتدمير الموارد الطبيعية يشكل مسؤولية جنائية.وطالبوا بضرورة محاسبة الجناة ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتفكيك نظام الفصل العنصري، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.وطالب 35 مقررًا أمميًّا لحقوق الإنسان بتدخل فوري دولي في غزة، ووقف القتل المتواصل للمدنيين وانتهاك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية وصنع المجاعة والجفاف والأمراض دون عقاب.