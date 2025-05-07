تقرير يكشف.. لقاء سري بين الأسد ومسؤولين إسرائيليين بوساطة إماراتية!

الشارقة - اميمة ياسر - في تقرير خاص بثّته النشرة المركزية على قناة i24NEWS مساء اليوم، كشف الصحفي باروخ يديد تفاصيل جديدة حول المفاوضات السرية الجارية بين إسرائيل وسوريا بوساطة إماراتية.

لقاء سري بين الرئيس السوري ومسؤولين إسرائيليين



ووفقًا للمعلومات التي أوردها، عُقد اجتماع سري في شهر أبريل الماضي بين الرئيس السوري وأطراف من دولة الإمارات، حضره أيضًا مسؤولون أمنيون سابقون من إسرائيل، حيث جرت محادثات مباشرة بينهم وبين الرئيس السوري.



وصرّح مصدر سوري رفيع المستوى، من المعارضين لنظام الأسد، للقناة بأن الاجتماع الذي تم التبليغ عنه لأول مرة صباح اليوم، شمل مشاركين إسرائيليين تم تقديمهم في اللقاء كضيوف غير رسميين، كما حضر الاجتماع مسؤولون أمنيون سوريون، إلى جانب ممثلين عن الإمارات.

وزعمت القناة أن المجتمعين ناقشوا ترتيبات أمنية حساسة، بما في ذلك مسائل تتعلق بجبل الشيخ (الجزء السوري من جبل حرمون)، في محاولة لبناء تفاهمات مستقبلية ضمن إطار إقليمي أوسع.