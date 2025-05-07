ترامب يُلوّح بإعلان "مذهل" قبيل جولة خليجية: ليس عن التجارة.. بل "تطور عظيم لأمريكا"!

الشارقة - اميمة ياسر - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعلان "مذهل" يعتزم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، دون الإفصاح عن تفاصيله، مؤكداً أنه "لا يتعلق بالتجارة"، بل بتطور إيجابي عظيم للبلاد وللشعب الأمريكي.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، “الأمر لا يتعلق بالتجارة، إنه شيء آخر، لكنه سيكون تطورًا مذهلًا حقًا لهذا البلد، سترونه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

الإعلان المنتظر يسبق زيارة إلى الخليج



ويأتي هذا التلميح الغامض قبل أيام فقط من زيارة مرتقبة لترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل السعودية وقطر والإمارات، وفق ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت نهاية أبريل الماضي.

وكان ترامب قد أعلن للمرة الأولى عن هذه الجولة خلال تصريحات أدلى بها في مارس الماضي، مشيراً إلى أنه سيزور الخليج في وقت ما خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الأمريكية الخليجية، ومناقشة ملفات أمنية وسياسية حساسة في المنطقة.

احتمالات سياسية ودبلوماسية



وفي ظل الغموض المحيط بطبيعة الإعلان المرتقب، ربط مراقبون بين توقيته والزيارة الإقليمية، مرجحين أن يكون متعلقاً بقضية جيوسياسية أو مبادرة دبلوماسية، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وتحديداً ما يتعلق بالملف الإيراني، أو الترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة، وذلك بحسب تقرير نشره موقع CNN.

وتزايدت التكهنات أيضاً بشأن احتمالية أن يشمل الإعلان خطوات في إطار تطبيع العلاقات بين بعض دول المنطقة، أو مبادرات أمريكية لإعادة التموضع الاستراتيجي في الخليج، في وقت يشهد فيه العالم تغييرات في ميزان القوى الإقليمي والدولي.

تحركات ترامب



ولا تستبعد فرضية أن يكون هذا التحرك جزءًا من حملة ترامب المستمرة للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، وسط ترجيحات متزايدة بنيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومحاولاته للظهور بمظهر الزعيم العالمي القادر على إحداث تحولات كبرى في السياسة الخارجية.

يذكر أن ترامب لطالما استخدم الإعلانات المفاجئة كوسيلة للضغط السياسي والتأثير الإعلامي، لا سيما في القضايا الدولية، وهو الأسلوب ذاته الذي تبناه خلال ولايته السابقة، في ملفات مثل كوريا الشمالية والشرق الأوسط وأفغانستان.