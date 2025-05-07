أعلن في بلدة مراح السفيرة - الضنية، عن تشكيل لائحة "تجديد العهد" لخوض الانتخابات البلدية في البلدة، والتي تضمنت :غازي مصطفى عواد، ريمان مطانيوس سمعان، أحمد هيثم عواد، جرجس نجيب الخوري، مصطفى خالد عواد ، محمود محمد عواد، محمد رشيد عواد، محمود احمد عواد وعبد المجيد حسين عواد.
كما اعلن عن اسم مرشح اللائحة عن المقعد الاختياري وهو محمود عمر عواد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعلان لائحة "تجديد العهد" في مراح السفيرة - الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.