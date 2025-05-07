اعلان لائحة "تجديد العهد" في مراح السفيرة - الضنية

أعلن في بلدة مراح السفيرة - الضنية، عن تشكيل لائحة "تجديد العهد" لخوض الانتخابات البلدية في البلدة، والتي تضمنت :غازي مصطفى عواد، ريمان مطانيوس سمعان، أحمد هيثم عواد، جرجس نجيب الخوري، مصطفى خالد عواد ، محمود محمد عواد، محمد رشيد عواد، محمود احمد عواد وعبد المجيد حسين عواد.

كما اعلن عن اسم مرشح اللائحة عن المقعد الاختياري وهو محمود عمر عواد.