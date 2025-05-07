القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" شمالي البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنيةأنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بطائرتين مسيرتين والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".

كذلك أعلنت القوات، أنه "في إطار التصدي للعدوان الأميركي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة".

وذكرت أنه نتج عن العملية ما يلي: إفشال هجوم جوي كان العدو الأميركي يحضر لتنفيذه على بلدنا، سقوط طائرة أميركية إف 18 بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليه العدو أثناء عملية الاستهداف، وهروب حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" إلى أقصى شمالي البحر الأحمر".

ولفتتت الى أنه "نفذت هذه العملية قبل إعلان العدو الأميركي وقف عدوانه على بلدنا وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأميركي في حال عودته للعدوان على بلدنا".

وقالت "شعبنا اليمني العظيم في موقف الحق يجاهد في سبيل الله ويؤدي واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه كافة شعوب وبلدان الأمة العربية والإسلامية رفضا للخضوع والخنوع ولن يتراجع أو يستسلم مهما كانت التداعيات".

وشددت على أنه "ليطمئن شعبنا العزيز المؤمن المجاهد أن القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها بالتوكل على الله قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي"، مضيفةً "مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد".