الخارجية الإيرانية: لا صحة للأنباء حول لقاء مرتقب بين الرئيسين الإيراني والأميركي

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية بانه لا صحة للأنباء حول لقاء مرتقب بين الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأميركي دونالد ترامب على هامش زيارة ترامب الى السعودية.

واكدت الخارجية الايرانية بان طهران لم تطلب محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.