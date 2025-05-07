ا ف ب: ماكرون يستقبل الشرع في زيارته الأولى الى دولة غربية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الأربعاء، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول.

ورحب ماكرون بالشرع وصافحه في ساحة القصر الرئاسي حيث اصطفت ثلة من الحرس الجمهوري، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس". وسيعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا عقب اجتماعهما.