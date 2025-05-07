اشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقاء الرئيس السوري احمد الشرع في باريس، الى اننا سنسعى إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا، وسنضغط على أميركا لاتباع هذا المسار أيضا.

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون خلال لقاء الشرع: سنسعى إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا وسنضغط على أميركا لاتباع هذا المسار أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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