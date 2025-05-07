اعلن عن تشكيل لائحة "زغرتا بتحرز" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية في زغرتا، وتضم الناشطين في الحقل الاجتماعي فواز باسيم وإيزابيل معراوي صوطو. وتم التأكيد أن "تشكيل اللائحة يأتي انطلاقاً من حرصهما على ضخ روح جديدة في العمل البلدي، ترتكز على الشفافية، المشاركة المجتمعية، والتنمية المحلية المستدامة".

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لائحة "زغرتا بتحرز" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية في زغرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.