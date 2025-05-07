قوى الأمن: توقيف شخص يروّج المخدّرات ليلًا في مار مخايل ومحيطها

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيما تلك المتعلقة بتجارة وترويج المخدّرات، وبعد توافر معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة في شارع مار مخايل- محلّة النّهر، ومحيطها، على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، تمكّنت إحدى الدوريّات من رصده وتوقيفه بتاريخ 06-05-2025 في المحلّة المذكورة، ويدعى: ح. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)".

وكشفت المديرية، أنه "خلال تفتيشه، عثر بحوزته على: 7 طبات تحتوي على مادة الكوكايين، مبلغ ماليّ وقدره 740 دولارًا أميركيًّا، ومسدّس حربيّ بداخله ممشط يحتوي على 10 طلقات صالحة للاستعمال".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات أودعت لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".