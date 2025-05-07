المدير العام لأمن الدولة التقى الأب بو عبود وعرضا سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المؤسّسات التربوية والأمنية

استقبل المدير العام لأمن الدولة اللّواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه، رئيس المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بو عبود، يرافقه عدد من الأساتذة، حيث جرى عرض لواقع التعليم الفني وسبل تعزيز التعاون الثقافي بين المؤسّسات التربوية والأمنية.

كما استقبل اللواء الركن لاوندس مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكّار زكريا على رأس وفد من رؤساء المشايخ، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.