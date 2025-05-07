باسيل للعماد ميشال عون: "بالذكرى الـ 20 لعودتك رح نضل نحلم بلبنان بيشبهنا"

اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في تصريح له في ذكرى عودة الرئيس السابق ميشال عون من منفاه الباريسي الى لبنان، الى انه "في 7 أيار 2005 كان حلم ناضلنا كثير من اجله: "حبس ومحاكم ما خفنا بدنا نرجع قراره". حلِمنا وحققنا العودة، "عودة الوطن للوطن". حررنا أرضنا، وتحرّرنا بقرارنا، وبدّنا نضلّ نحلم انو نبني دولتنا".

واردف باسيل قائلا: "جنرال، بالذكرى ال20 لعودتك رح نضل نحلم بلبنان بيشبهنا، بيحمي ولادنا، وبيليق بتضحيات شهداءنا".