شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: وقف إطلاق النار بين اليمن وأمريكا خطوة للتهدئة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب المستقلين الجدد ترحيبه بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، أن هذا الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو التهدئة فى المنطقة، لكنه غير كافٍ للوصول إلى استقرار شامل ما لم تُتخذ خطوات جادة لوقف الحرب على غزة، باعتبارها أصل الأزمة.

وأوضح عنانى، أن الاتفاق يُعد خطوة أحادية بين الولايات المتحدة واليمن، ويحمل معانى كثيرة، أهمها الحفاظ على حرية الملاحة فى البحر الأحمر.

وشدد الحزب على تقديره لطريقة إدارة القيادة المصرية لهذا الصراع، وحرصها على عدم الانجراف إلى التورط فيه، مع التركيز على الجهود المصرية الهادفة لحل القضية المحورية والأساسية، والمتمثلة فى الحرب على غزة، من خلال تقديم بدائل قابلة للتطبيق لإنهاء الأزمة.