المجر تردّ على خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الطاقة الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - ردت المجر، اليوم الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في بيان، إن الخطة الأوروبية "غير مقبولة"، وإن حكومة بلاده ستتخذ "أشد الإجراءات الممكنة" للرد عليها.

ولم يوضح سيارتو تفاصيل الإجراءات المزمعة.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستقدم خطة مفصلة الشهر المقبل، تهدف إلى حظر عقود الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري، وإلغاء تدريجي للعقود الحالية التي لا تزال مستخدمة في التكتل بنهاية 2027، في إطار جهود إنهاء اعتماد أوروبا على موسكو في مجال الطاقة.