شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

حصار إسرائيلي

الدمام - شريف احمد - جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، واستئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، مؤكدًا دعمه الثابت للشعب الفلسطيني.جاء ذلك في بيان مشترك صادر باسم الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية كايا كالاس ومفوضة إدارة الأزمات حاجة لحبيب.وقال البيان المشترك: "إن أطنانًا من المساعدات تنتظر على الحدود، وتمثل إمدادات لمدة 3 أشهر للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وأنه بمجرد رفع الحصار، يمكن أن يتحسن وضع التغذية بسرعة كبيرة، وأن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين".وأكد البيان على قلق الاتحاد الأوروبي إزاء "آلية إيصال المساعدات إلى غزة" الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في 4 مايو، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، مشيرًا إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المساعدات كأداة للحرب، وأنه يجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.