شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي إزاء خطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه إزاء تهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين قسرًا خارج غزة، ومخاوف من فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع.

وأكد أن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال للقانون الدولي، ومن ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في عام 2024، وأوامرها بشأن الإجراءات المؤقتة.

