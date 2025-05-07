شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني في موسكو لإجراء محادثات حول أوكرانيا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة الغرب

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء إلى موسكو، في زيارة تستمر حتى السبت لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي من المقرر أن يناقش معه الخميس الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع واشنطن.وحطت طائرة الرئيس الصيني في مطار فنوكوفو في وقت مبكر من مساء الأربعاء، حسبما أفادت وكالتا الأنباء الروسيتان ريا نوفوستي وتاس.وتأتي هذه الزيارة التي تعكس الشراكة بين روسيا والصين في مواجهة الغرب، في وقت يبدو أن الجهود الأخيرة للتوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا بلغت إلى طريق مسدود، وفي خضم مواجهة تجارية بين بكين وواشنطن.وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئاسة الروسية، خلال مؤتمر صحفي: "سيتم خلال هذا اللقاء الثنائي مناقشة القضايا الأكثر أهمية: أي الملف الأوكراني والعلاقات الروسية الأميركية".وأضاف أن الرئيسين سيصدران بيانين مشتركين، أحدهما حول علاقاتهما الثنائية والآخر حول "الاستقرار الاستراتيجي العالمي"، قبل التحدث إلى الصحافة.وسيكون شي جينبينغ من بين نحو 30 من قادة العالم الذين سيحضرون العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء الجمعة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية.ومن المتوقع أن يشارك في العرض العسكري أيضا جنود من الصين على الرغم من تحذيرات أوكرانيا التي قالت إنها تعتبر أي مشاركة أجنبية بمثابة "دعم للدولة المعتدية" روسيا.