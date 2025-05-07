شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب: المباحثات النووية الإيرانية على المسار الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

مباحثات نووية

الدمام - شريف احمد - اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، أن المباحثات بين بلاده وإيران بشأن ملف طهران النووي تمضي على "المسار الصحيح"، مجددا موقف واشنطن بعدم السماح لها بانتاج السلاح النووي.وأضاف: "لا نكترث اذا كان الناس يريدون الحصول على الطاقة النووية، لا مشكلة لدينا بذلك، لكن لا يمكنك أن تمتلك برنامجا لتخصيب اليورانيوم يتيح لك الحصول على السلاح النووي، هنا نرسم الحد الفاصل".وبدأت الولايات المتحدة وإيران مباحثات بوساطة عمان في 12 أبريل، سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعدما انسحبت واشنطن أحاديا في العام 2018، من الاتفاق الدولي المبرم في 2015.وكان من المقرر أن يعقد الطرفان جولة رابعة من المباحثات في الثالث من مايو، لكن تم إرجاؤها "لأسباب لوجستية" الى موعد لم يحدد بعد.وطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران باستمرار مؤكّدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية والمدنية فقط.