الرئيس الصيني يصل الى موسكو للمشاركة في احتفالات النصر على النازية

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو لحضور مراسم إحياء الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية، ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أعلنت وكالات الأنباء الروسية. وسيلتقي شي بوتين الخميس قبل حضور العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء الجمعة، وفقا للكرملين.

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