الكرادلة يبدأون انتخاب بابا جديد في مجمع مغلق بالفاتيكان

انطلقت في كنيسة سيستينا بالفاتيكان أعمال المجمع المغلق للكرادلة الكاثوليك (كونكلاف)، لاختيار بابا جديد خلفا للراحل فرنسيس، في أجواء من السرية التامة. وسبق الاجتماع قداس أُقيم صباحا في بازيليك القديس بطرس، ترأسه عميد مجمع الكرادلة الإيطالي جوفاني باتيتسا ري، عند الساعة العاشرة صباحًا.

ودخل الكرادلة في موكب إلى كنيسة سيستينا حيث سينقطعون تماما عن العالم الخارجي ويتخلون عن هواتفهم الخلوية وستقطع شبكة الاتصالات في داخل الفاتيكان. وسينعزلون بالكامل في الكنيسة المهيبة التي تزينها لوحات ميكيلانجيلو الجدارية وأشهرها "يوم الدينونة"، بعدما حلفوا اليمين على عدم الإفصاح عما يحدث في الكونكلاف تحت طائلة الحرمان الكنسي.

وقد نشر الفاتيكان الثلاثاء مقطعا مصوّرا للترتيبات المتخذة داخل الكنيسة بغرض إقامة الكونكلاف.

وذكر الكاردينال باتيتسا ري في عظته، إن البابا المقبل أمام "منعطف معقد في التاريخ"، داعيا إلى "المحافظة على وحدة الكنيسة، والتخلي عن الاعتبارات الشخصية في هذا الخيار الذي يكتسي أهمّية قصوى".

وبعد أكثر من أسبوعين على وفاة البابا فرنسيس، يلتئم الكرادلة الناخبون البالغ عددهم 133 الذين يأتون من 70 بلدا، وهو عدد قياسي للبلدان الممثلة في الكونكلاف، في هذا المجمع الانتخابي المضبوط الإيقاع بدقة والذي تتابعه وسائل إعلام العالم أجمع لنقله إلى الكاثوليك المقدّر عددهم بنحو 1,4 مليارا.

وتقام مساء الأربعاء جولة تصويت أولى لن تعرف نتيجتها على الأرجح قبل السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ). ومن شأن هذه الدورة أن تسمح بجس النبض ومن غير المرجح أن يتم خلالها بلوغ غالبية الثلثين (أي 89 صوتا). ومن المفترض أن يتواصل التصويت الخميس مع جولتين صباحا وجولتين بعد الظهر.

وستكون أنظار العالم موجهة إلى المدخنة المعدنية على سطح الكنيسة التي سيخرج منها بعد كل جولة تصويت، دخان يؤشر إلى النتيجة، إما أبيض في حال انتخاب بابا أو أسود في حال لم يتم ذلك.

وهذا المجمع الانتخابي الذي يتابعه أكثر من خمسة آلاف صحافي ووصفته "لا ستامبا" الإيطالية بـ"يوم الدينونة" و"لا كروا" الفرنسية بـ"ساعة الحسم" يثير اهتماما يتخطى بحدوده الأوساط الدينية، كما يظهر من المراهنات الواسعة على اسم البابا الجديد التي بلغت ملايين اليوروهات والإقبال الكثيف على الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة فيلم عن الكونكلاف صدر في العام 2024.

ووفق المتابعين فإن بين الكرادلة الأوفر حظا لتولي رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، الإيطالي بييترو بارولين ومواطنه بييرباتيستا بيتسابالا والمالطي ماريو غريش والفلبيني لويس أنطونيو تاغلي ورئيس أساقفة مرسيليا الفرنسي جان-مارك أفلين.