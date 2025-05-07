جامعة الروح القدس – الكسليك نظّمت حفل عشائها السنوي الثالث في نيويورك

نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك حفل عشائها السنوي الثالث في نادي هارفارد العريق في مدينة نيويورك، في حضور نخبة من الشخصيات المرموقة والدبلوماسيين الرفيعي المستوى، في مناسبة احتفالية هدفت إلى دعم الروّاد الشباب في طليعة كليّة الطب والعلوم الطبية، والتأكيد على التزام الجامعة المستمر بتعزيز التعليم والثقافة في لبنان والمهجر.

وأشار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم، الى أن "توسّع الجامعة نحو الولايات المتحدة لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل رؤية استراتيجية".

وقال "عندما تخيّلنا أن نحمل جامعة الروح القدس – الكسليك إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا إلى نيويورك، لم يكن الهدف افتتاح مركز فحسب، بل فتح جسر، جسر يصل بين لبنان وأبنائه المنتشرين، وجسر يصل بين الماضي والحاضر".

ودعا الأب هاشم الحضور إلى "زيارة المركز الثقافي للجامعة والتواصل مع القائمين عليه من أجل التعاون والدعم"، مؤكدًا أن "الجامعة ليست مجرّد مؤسسة أكاديمية، بل حافظة للّغة، والفن، والتقاليد، والحجارة القديمة التي تحكي تراث لبنان".

وشدد على "أن الأطباء لا يُصنعون فقط في الصفوف، بل بالدعم، والتشجيع، والثقة، وهذا ما تُجسّده هذه الأمسية".