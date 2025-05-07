شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لليونان تعزز الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليونان، تعزز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا خاصة وأن هناك تقارب شديد وعلاقات قوية بين الدولتين خلال الأعوام الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

أوضح أبو هميلة، أن مصر واليونان تربطهما روابط تاريخية استراتيجية وعلاقات قوية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين القاهرة وأثينا فى كافة المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية فى العديد من القطاعات مثل الطاقة والسياحة والاستثمار، مشيرا إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال زيارة الرئيس السيسى لليونان، إضافة إلى توقيع البلدين على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية وتوقيع عدد من الاتفاقيات التى تعزز التعاون فى كافة المجالات، مما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أكثر عمقا واتساعا.

وأشار أبو هميلة، إلى أن حرص مصر وأثينا على تعزيز التعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، إلى جانب مجالات الطاقة والنقل والربط الكهربائى، خاصة مع تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، الذى يمثل نقلة نوعية فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقا جديدة لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة من مصر إلى أوروبا للمرة الأولى، مشيرا إلى دور مصر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين ومعالجة أزمات المنطقة، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمصر كشريك رئيسى للاتحاد الأوروبى، إضافة لدور مصر القوى والهام فى مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.