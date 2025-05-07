شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تشكر الرئيس السيسي: الحماية الاجتماعية جنبت مصر كوارث كبرى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته المستمرة التى دعمت ملف الحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذه التوجيهات أسهمت فى حماية المجتمع المصرى من تداعيات الإصلاح الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد "القصبي" أن منظومة الحماية الاجتماعية كانت عنصر توازن رئيسى خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلًا: "لولا وجود الحماية الاجتماعية، لحدثت كوارث"، مشيدا بالتكامل بين وزارات المالية والتخطيط والتضامن لتعزيز مخصصات هذا الملف فى الموازنة الجديدة.