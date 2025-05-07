شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يختار علاء زيادة أمينا مساعدا بأمانة المصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اجتماع لجنة اختيار القيادات برئاسة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، لمراجعة الأسماء المرشحة لشغل مواقع الأمناء المساعدين بالأمانات المركزية؛ وذلك بناء على معايير محددة، منها الإطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين للأمانة، ووقع الاختيار على علاء زيادة أمينا مساعدا لأمانة شئون المصريين في الخارج التي تترأسها النائبة دينا عبد الكريم مكسيموس.