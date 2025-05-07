خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس كوت ديفوار

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها.