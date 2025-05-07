شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا تتعهدان بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

دفاع مشترك

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، الأربعاء، بتعزيز التعاون في مجال الدفاع، وذلك أثناء زيارة الزعيم الألماني لباريس في أول رحلة له إلى الخارج.وتسعى أوروبا إلى تعزيز دفاعاتها في ظل الحرب الأوكرانية والشكوك المحيطة بالالتزامات الأمنية الأميركية تجاه أوروبا في عهد الرئيس دونالد ترامب.وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك "سنقوم بتأسيس مجلس دفاعي وأمني فرنسي ألماني يجتمع بشكل منتظم من أجل التوصل إلى استجابات عملية لتحدياتنا الاستراتيجية المشتركة".وقال ميرتس قبل توجهه إلى بولندا في وقت لاحق الأربعاء: "سنتخذ تدابير مشتركة لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لأوروبا بشكل أكبر".وتقود فرنسا وبريطانيا نقاشات بين "تحالف الدول الراغبة" المكون من 30 دولة بشأن نشر قوات في حال التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا.