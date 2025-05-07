رئيس الوزراء الفلسطيني: نعلن غزة منطقة مجاعة ونطالب بتدخل دولي فوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم أن قطاع غزة بات رسميًا “منطقة مجاعة”، مطالبًا المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس الوزراء، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي، منظومة الأمم المتحدة بكامل مؤسساتها إلى تفعيل آلياتها فورًا، والتعامل مع غزة باعتبارها منطقة منكوبة تعاني من مجاعة حادة تهدد حياة الملايين.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستواصل بذل كل ما في وسعها لمواجهة العدوان والمجاعة المفروضة على الشعب الفلسطيني في غزة، داعيًا إلى تحرك إنساني فوري لوقف الكارثة المتفاقمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط