بـ 200 عضو و29 عيادة بين مكة والمدينة.. الصحة المصرية تكشف لـ «الخليج 365» خطة بعثتها الطبية لخدمة حجاج 1446

القاهرة ـ أحمد حماد

في موسم الحج، حيث تحتشد الملايين في بقعة واحدة، تتعاظم المسؤوليات وتتطلب الخدمات الطبية أعلى درجات الجاهزية والتنظيم، ومع اقتراب بدء مناسك الحج لعام 1446هـ، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تفاصيل خطتها الطبية الشاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي حملت هذا العام طابعًا مختلفًا من حيث الكفاءة والتقنية والتدريب.

فمن خلال بعثة طبية مكوّنة من 200 عضو، وتجهيز أكثر من 29 عيادة، واعتماد أدوات التحول الرقمي والتطبيقات الذكية، تسعى الوزارة إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للحجاج، في ظل تحديات بيئية وصحية معروفة، كالأمراض المعدية والإجهاد الحراري وكثافة الأعداد.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، لصحيفة الخليج 365 السعودية، في حوارخاص مزيدًا من التفاصيل حول استعدادات البعثة الطبية المصرية.

ما أبرز ما يميز استعدادات البعثة الطبية المصرية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؟

أهم ما يميز استعدادات البعثة الطبية المصرية هذا العام هو الاهتمام بتطوير وتدريب العنصر البشري لجميع أطباء البعثة من الكوادر الطبية والإدارية، حيث تم تدريبهم على سياسات العمل ومهام الفرق، وعلى أساليب مكافحة العدوى، والتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي. وأيضًا التطبيق الإلكتروني الذي يسمح للحجاج بالتواصل وتسجيل البيانات الطبية، وتم إعداده لتوفير كل ما يحتاجه الحاج من الأمور الطبية وغير الطبية، والموقع الإلكتروني الذي يعرض العديد من المقالات التوعوية للحجاج، وخاصةً للوقاية من الأمراض المعدية والإجهاد الحراري.

أهم ما يميز استعدادات البعثة الطبية المصرية هذا العام هو الاهتمام بتطوير وتدريب العنصر البشري لجميع أطباء البعثة من الكوادر الطبية والإدارية، حيث تم تدريبهم على سياسات العمل ومهام الفرق، وعلى أساليب مكافحة العدوى، والتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي. كم يبلغ عدد أفراد البعثة الطبية المشاركة هذا العام، وما التخصصات التي تم التركيز عليها؟

تتكون البعثة الطبية هذا العام من 200 عضو بين أعضاء الطاقم الطبي والإداريين.

تتكون البعثة الطبية هذا العام من 200 عضو بين أعضاء الطاقم الطبي والإداريين. كيف تضمنون توفير خدمات صحية متكاملة للحجاج في ظل كثافة الأعداد وضغط الوقت والمكان؟

تم الاستعداد وتجهيز 26 عيادة بمكة المكرمة، و3 عيادات بالمدينة المنورة للعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة الكشف الطبي للحجاج، كما سيتم التنسيق مع غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات طبية متقدمة لتحويلهم إلى المستشفيات، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي والقطاع الخاص من السعودية.

تم الاستعداد وتجهيز 26 عيادة بمكة المكرمة، و3 عيادات بالمدينة المنورة للعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة الكشف الطبي للحجاج، كما سيتم التنسيق مع غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات طبية متقدمة لتحويلهم إلى المستشفيات، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي والقطاع الخاص من السعودية. هل هناك خطط طوارئ للتعامل مع موجات الحرارة أو تفشي أي أمراض خلال الموسم؟

تم بالفعل عمل أدلة مرشدة لنشرها على جميع عيادات البعثة الطبية المصرية للتعامل مع الحالات التي تستوجب الاستجابة السريعة، وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ للتدخل السريع وتقديم أفضل خدمة للحجاج.

تم بالفعل عمل أدلة مرشدة لنشرها على جميع عيادات البعثة الطبية المصرية للتعامل مع الحالات التي تستوجب الاستجابة السريعة، وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ للتدخل السريع وتقديم أفضل خدمة للحجاج. حدثنا عن الموقع الإلكتروني الجديد للبعثة الطبية، وكيف سيساعد في تقديم الرعاية الصحية للحجاج؟

يضم الموقع الإلكتروني أهم النصائح التوعوية للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية والأمراض التنفسية مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الماسك أثناء التواجد في الزحام، والحفاظ على شرب المياه أثناء درجات الحرارة العالية.

وأيضًا يوضح أماكن تواجد عيادات البعثة الطبية للتيسير على الحجاج لمعرفة أقرب عيادة لهم، كما يستعرض الموقع الإلكتروني العديد من الأمور التي تخص الحجاج على المستوى الطبي والديني والاجتماعي.

يضم الموقع الإلكتروني أهم النصائح التوعوية للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية والأمراض التنفسية مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الماسك أثناء التواجد في الزحام، والحفاظ على شرب المياه أثناء درجات الحرارة العالية. وأيضًا يوضح أماكن تواجد عيادات البعثة الطبية للتيسير على الحجاج لمعرفة أقرب عيادة لهم، كما يستعرض الموقع الإلكتروني العديد من الأمور التي تخص الحجاج على المستوى الطبي والديني والاجتماعي. ما الدور المتوقع للتحول الرقمي في تحسين سرعة الاستجابة وتوثيق البيانات الطبية خلال الموسم؟

تسجيل بيانات الحجاج الطبية على المنظومة يُعد من أهم الخطوات هذا العام لسرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة للحجاج، حيث يتم عمل سجل (profile) خاص بكل حاج بحالته الطبية كاملة، وعند زيارته للعيادة يتم الاستعانة بهذه البيانات لضمان تقديم الخدمة المطلوبة حسب حالته الصحية وتاريخه الطبي.

تسجيل بيانات الحجاج الطبية على المنظومة يُعد من أهم الخطوات هذا العام لسرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة للحجاج، حيث يتم عمل سجل (profile) خاص بكل حاج بحالته الطبية كاملة، وعند زيارته للعيادة يتم الاستعانة بهذه البيانات لضمان تقديم الخدمة المطلوبة حسب حالته الصحية وتاريخه الطبي. ما آلية التنسيق بين البعثة المصرية والجهات الصحية في المملكة العربية السعودية؟

تم التعاقد مع القطاع الخاص من الجانب السعودي ليكون وسيطًا بين البعثة وبين الجهات الصحية في المملكة السعودية في حالة تحويل أي مريض يحتاج إلى خدمة طبية متقدمة، وأيضًا يتم التنسيق مع الهلال الأحمر السعودي.

تم التعاقد مع القطاع الخاص من الجانب السعودي ليكون وسيطًا بين البعثة وبين الجهات الصحية في المملكة السعودية في حالة تحويل أي مريض يحتاج إلى خدمة طبية متقدمة، وأيضًا يتم التنسيق مع الهلال الأحمر السعودي. ما الإجراءات الوقائية المتخذة ضد الأمراض المعدية؟ وهل تم تدريب الفرق على بروتوكولات مكافحة العدوى الحديثة؟

تم التدريب المكثف لجميع أعضاء البعثة الطبية على بروتوكولات مكافحة العدوى، وتم عمل أدلة مرشدة للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة لضمان سرعة الاستجابة والتنسيق مع غرفة الطوارئ في حالة وجود أي أمراض معدية.

تم التدريب المكثف لجميع أعضاء البعثة الطبية على بروتوكولات مكافحة العدوى، وتم عمل أدلة مرشدة للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة لضمان سرعة الاستجابة والتنسيق مع غرفة الطوارئ في حالة وجود أي أمراض معدية. ما نوع التوعية الصحية التي يتلقاها الحاج قبل وأثناء السفر؟ وهل هناك برامج توعوية محددة يتم تطبيقها ميدانيًا؟

تم عمل كتيب شامل لتوزيعه على الحجاج، يحتوي على خريطة توضح أماكن تواجد عيادات البعثة، وبعض الإرشادات التي يجب على الحجاج الالتزام بها لتجنب التعرض للأمراض المعدية والأمراض التنفسية والإجهاد الحراري، وغيرها من المشاكل الصحية. وأيضًا تم عمل مطويات للتوزيع على الحجاج لسهولة التنقل بها، تحتوي على الإرشادات والمعلومات التي يحتاجها الحاج وتيسّر التواصل مع البعثة الطبية.

تم عمل كتيب شامل لتوزيعه على الحجاج، يحتوي على خريطة توضح أماكن تواجد عيادات البعثة، وبعض الإرشادات التي يجب على الحجاج الالتزام بها لتجنب التعرض للأمراض المعدية والأمراض التنفسية والإجهاد الحراري، وغيرها من المشاكل الصحية. كيف يتم متابعة الحالة الصحية للحجاج يوميًا؟ وهل هناك غرفة عمليات مركزية لرصد الحالات؟

تم وضع سياسات عمل لفريق المرور لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، وخاصةً في حالة التحويل إلى مستشفى سعودي، حيث سيتم متابعة الحالة يوميًا حتى خروجها. وتعمل غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات من الحجاج أو من الفرق أو من الجهات المختلفة للتنسيق السريع.

تم وضع سياسات عمل لفريق المرور لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، وخاصةً في حالة التحويل إلى مستشفى سعودي، حيث سيتم متابعة الحالة يوميًا حتى خروجها. وتعمل غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات من الحجاج أو من الفرق أو من الجهات المختلفة للتنسيق السريع. كيف تقيمون مستوى التعاون بين مختلف الفرق داخل البعثة حتى الآن؟

تم الاجتماع مع جميع أعضاء البعثة الطبية أثناء التدريب، والذين يبلغ عددهم 200 عضو، وتم التنسيق بين الفرق المختلفة في البعثة بين طبي وإداري، والتدريب على مهام كل فريق حتى يكتمل عمل البعثة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتواصل الفعّال والسريع بين الفرق لضمان أفضل خدمة للحجاج.

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