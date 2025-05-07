استشهاد 15 فلسطينيًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في غارتين للاحتلال الإسرائيلي، على مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 15 فلسطينيًا بينهم صحفي وأطفال ونساء، في غارتين منفصلتين على مركز إيواء للنازحين شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر الطبية إلى وجود حالات خطيرة وحروق شديدة بين المصابين، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال مدينتي خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة، إضافة إلى عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

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