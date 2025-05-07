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استشهاد 15 فلسطينيًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

استشهاد 15 فلسطينيًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في غارتين للاحتلال الإسرائيلي، على مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 15 فلسطينيًا بينهم صحفي وأطفال ونساء، في غارتين منفصلتين على مركز إيواء للنازحين شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر الطبية إلى وجود حالات خطيرة وحروق شديدة بين المصابين، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال مدينتي خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة، إضافة إلى عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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