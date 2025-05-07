شكرا لقرائتكم خبر عن لا تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب سواحل نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر "كيرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. زلزال اليابان من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة ساحل جزيرة تانيغاشيما في اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة تانيغاشيما في اليابان، وعلى عمق 10 كلم.