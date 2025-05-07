"رويترز" عن مصادر: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة وكالة "رويترز"، بأن الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل، في وقت زادت فيه إسرائيل من هجماتها على سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسط تهديدات للرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال مصدر أمني سوري ومسؤول استخباراتي إقليمي، مطلعان على الأمر، إنّ "الاتصالات غير المباشرة، التي يُنشر عنها سابقًا، تركز على مسائل أمنية واستخباراتية وبناء الثقة بين سوريا وإسرائيل.

ووصف المصدر الأول الجهود، التي بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في 13 نيسان، بأنها تركز حاليًا على "مسائل فنيّة"، وقال إنه لا حدود لما قد يُناقش في النهاية.

وأبلغ المصدر الأمني ​​السوري الرفيع رويترز بأن الوساطة الإماراتية تقتصر فقط على القضايا المتعلقة بالأمن، مع التركيز على عدة ملفات لمكافحة الإرهاب.

وقال المصدر إن الأمور العسكرية البحتة، وخاصةً تلك المتعلقة بأنشطة الجيش الإسرائيلي في سوريا، تقع خارج نطاق الوساطة. وأضاف المصدر الاستخباراتي أن مسؤولين أمنيين إماراتيين، ومسؤولين في المخابرات السورية، ومسؤولين سابقين في المخابرات الإسرائيلية، شاركوا في هذه الآلية، من بين آخرين.