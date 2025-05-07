الأمم المتحدة: خطة إسرائيل لترحيل سكان غزة تثير المزيد من المخاوف على وجود الغزيين كمجموعة

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن "خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة تثير المزيد من المخاوف من أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع".
واشار بيان صدر عن فولكر تورك الى أن "خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة (تثير) المزيد من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".
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