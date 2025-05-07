مسؤول أميركي أقرّ بتكبّد خسائر في المواجهة مع "أنصار الله": سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أوضح مسؤول أميركي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "ما توصلنا إليه مع الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) ليس اتفاقا بل تفاهم شفهي على وقف الهجمات المتبادلة"، في وقت تؤكد فيه الحركة أنّ عملياتها ضد إسرائيل ستتواصل إلى أن تتوقف الحرب على غزة.

وقال المسؤول الأميركي إنّ "التفاهم مع الحوثيين سيعيد إرساء حرية الملاحة لكننا نعتقد أنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل"، مضيفًا "سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لأي هجوم وهي تمتلك قدرات كبيرة".

وأضاف "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تلقف إشارات الحوثيين وتفاوض معهم عبر الوسيط العماني"، وقال: "عملياتنا العسكرية كبدت الحوثيين خسائر كبيرة ونحن أيضا تكبدنا بعض الخسائر".

ورأى أنّ "قدرة الحوثيين على شن الهجمات تراجعت بسبب ضرباتنا رغم استهدافهم مطار بن غوريون"، مشيرًا إلى أنّ "الحوثيين كانوا مستعدين لوقف الهجمات المتبادلة وبعثوا بإشارات للعمانيين بشأن التفاوض".